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Microsoft обвинила Китай в хакерской атаке на американские ведомства

Автор: Артур Родивилов

Корпорация Microsoft заявляет о кибершпионаже со стороны Китая. Речь идет о дистанционном взламывании почтовых ящиков из-за недостатков программного обеспечения.

Об этом сообщает Reuters.

В своей заметке Microsoft заявила, что хакерская кампания использовала четыре уязвимости программного обеспечения.

Уязвимость нулевого дня - ранее неизвестный баг в программе, который позволяет скрытно проводить вредоносные действия.

В сообщении компании говорится, что "высококвалифицированная и изощренная" группа хакеров, которую Microsoft называет Hafnium, функционирует из Китая.

Отмечается, что ее действия нацелены против учреждений в США для получения информации от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, оборонных подрядчиков, аналитических центров.

Напомним, в декабре на США была совершена серия кибератак. В частности, хакеры взломали Министерство внутренней безопасности и управление по коммуникациям и информации. Хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.

Позже в Минюсте США заявили, что к кибератакам причастна Россия.

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