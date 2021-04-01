Меркель закликала німців відзначити "тихий Великдень", дотримуючись карантину

Меркель звернулася до німців з проханням зменшити кількість контактів та не подорожувати, якщо це не буде критично необхідним. Це, на її думку, допоможе зупинити третю хвилю коронавірусу, яка "тепер загрожує молодим людям".

"Це має бути тихий Великдень, з найближчими людьми, з дуже обмеженими контактами. Я закликаю вас утриматися від всіх несуттєвих поїздок", - наголосила вона, додавши, що це єдиний спосіб допомогти медикам.