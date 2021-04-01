Меркель призвала немцев отметить "тихую Пасху", соблюдая карантин

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала немцев соблюдать карантин во время празднования Пасхи. Она попросила немецких граждан отпраздновать "тихую Пасху".
Об этом сообщило агентство Reuters.
Меркель обратилась к немцам с просьбой уменьшить количество контактов и не путешествовать, если это не будет критически необходимым. Это, по ее мнению, поможет остановить третью волну коронавируса, которая "теперь грозит молодым людям".
"Это должна быть тихая Пасха, с близкими людьми, с очень ограниченными контактами. Я призываю вас воздержаться от всех несущественных поездок", - подчеркнула она, добавив, что это единственный способ помочь медикам.
Напомним, в начале недели Меркель обратилась к немецким федеральным землям с призывом усилить карантинные ограничения. Она также выразила недовольство тем, что в некоторых землях не придерживаются определенного механизма.
Кроме того, на этой неделе Германия усилила контроль на границе. Германия обязала всех прибывших авиапассажиров иметь отрицательный тест на COVID-19.
Также РБК-Украина писало, что немцев обязали носить защитные маски FFP2 в транспорте и магазинах. Обычные хирургические маски носить в этих местах запретили.