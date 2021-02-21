Мати Роналдіньо померла через коронавірусу

Мігеліна Елої Дос Сантос, матір екс-нападника "Барселони" і збірної Бразилії Роналдіньо, померла через коронавірусної інфекції. Ще в грудні стало відомо про її хворобу.

Роналдіньо в грудні 2020 року повідомив, що його мати заразилася COVID-19. Вона лежала у відділенні інтенсивної терапії.

Роналдіньо, який є чемпіоном світу 2002 року і володарем "Золотого м'яча"-2005, завершив кар'єру в січні 2018 року. Останнім його клубом був "Флуміненсе".