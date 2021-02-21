Мать Роналдиньо скончалась из-за коронавируса

Мигелина Элои Дос Сантос, мать экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо, умерла из-за коронавирусной инфекции. Еще в декабре стало известно о ее болезни.

Об этом сообщает Diario Olе .

Роналдиньо в декабре 2020 года сообщил, что его мать заразилась COVID-19. Она лежала в отделении интенсивной терапии.

Роналдиньо, являющийся чемпионом мира 2002 года и обладателем "Золотого мяча"-2005, завершил карьеру в январе 2018 года. Последним его клубом был "Флуминенсе".