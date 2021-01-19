Масштабный митинг и оружейный салют: Трамп эффектно покинет Белый дом

Дональд Трамп планирует эффектно покинуть пост президента США. Он планирует собрать митинг своих сторонников, также в его честь будет организован оружейный салют из 21 орудия.

Об этом сообщает Business Insider.

Трамп планирует вместе с семьей 20 января покинуть Белый дом на вертолете, который направится в свою частную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

"Церемония отъезда для Трампа планируется с такой же помпой и торжественностью, как финальная серия телешоу. На повестке дня - караул и салют из 21 оружия", - сообщает издание.

Такая церемония является традиционной формой военной почести.

Ранее Трамп сообщил, что не будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена.

"Я не пойду на инаугурацию 20 января", - сказал Трамп.

Напомним, инаугурация Байдена состоится в Вашингтоне завтра, 20 января. Накануне торжественной церемонии в Вашингтоне ввели усиленные меры безопасности. Подробнее о церемонии инаугурации читайте в материале РБК-Украина.

Также сообщалось, что нацгвардейцы США перед инаугурацией демократа Джо Байдена пройдут дополнительную проверку по вопросам внутренней безопасности.