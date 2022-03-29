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Макрон відмовив Путіну в оплаті за газ рублями

Фото: Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президент Франції Еммануель Макрон обговорив із російським колегою Володимиром Путіним нові вимоги РФ щодо розрахунків за блакитне паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Єлисейського палацу.

Розмова двох лідерів тривала близького години. Окрім війни в Україні, Макрон і Путін обговорили і двосторонні взаємини.

Вони, зокрема, торкнулися теми запропонованого Росією переходу до оплати за постачання російського газу до Європи в рублях. Макрон заявив, що платити за газові контракти в рублях неможливо.

Натомість у Кремлі відзначили, що президенти обмінялися думками шодо рішення РФ про оплату за газ. Макрон і Путін домовилися підтримувати контакти й надалі.

До слова, лідер РФ Путін у розмові з Макроном висунув умови для гуманітарної допомоги Маріуполю.

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Володимир ПутінФранціяРосійська ФедераціяЕммануель МакронКурс рубля