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Макрон отказал Путину в оплате за газ рублями

Фото: Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным новые требования РФ по расчетам за голубое топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Елисейского дворца.

Разговор двух лидеров длился около часа. Кроме войны в Украине, Макрон и Путин обсудили и двусторонние отношения.

Они, в частности, затронули тему предложенного Россией перехода к оплате за поставку российского газа в Европу в рублях. Макрон заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно.

В Кремле отметили, что президенты обменялись мнениями относительно решения РФ относительно оплаты за газ. Макрон и Путин договорились поддерживать контакты и дальше.

Кстати, лидер РФ Путин в разговоре с Макроном выдвинул условия для гуманитарной помощи Мариуполю.

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Владимир ПутинФранцияРоссийская ФедерацияЭммануэль МакронКурс рубля