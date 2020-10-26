RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У людей з оточення віце-президента США підтвердили COVID-19, - CNN

Автор: Дмитро Левицький

У щонайменше п'яти людей з оточення віце-президента Сполучених Штатів Майка Пенса підтвердили коронавірус. Попри це, американський віце-президент вирішив не йти на карантин.

Популярні новини

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на власні джерела.

За даними телеканалу, ввечері суботи стало відомо про зараження коронавірусом керівника апарату Пенса Марка Шорта та позаштатного радника віце-президента США Марті Обста.

Пізніше телеканалу стало відомо про підтвердження COVID-19 в одного з помічників Пенса Зака Бауреа та ще двох людей з близького оточення американського віце-президента.

Як зазначає телеканал, Пенс разом з дружиною регулярно здає тест на коронавірус, поки що жоден з них не виявився позитивним. Віце-президент США відмовився від самоізоляції, оскільки є незамінним співробітником Білого дому. Водночас він планує носити маску та дотримуватися соціальної дистанції.

Нагадаємо, 2 жовтня у президента США Дональда Трампа та його дружини Меланії підтвердили коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що 13 жовтня Трамп офіційно повернувся до передвиборної кампанії після захворювання на COVID-19.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиМайк ПенсКоронавірус