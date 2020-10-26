У людей из окружения вице-президента США подтвердили COVID-19, - CNN

У как минимум пяти людей из окружения вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса подтвердили коронавирус. Несмотря на это, американский вице-президент решил не идти на карантин.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, вечером субботы стало известно о заражении коронавирусом руководителя аппарата Пенса Марка Шорта и внештатного советника вице-президента США Марти Обста.

Позже телеканалу стало известно о подтверждении COVID-19 у одного из помощников Пенса Зака Бауреа и еще двух людей из близкого окружения американского вице-президента.

Как отмечает телеканал, Пенс вместе с женой регулярно сдает тест на коронавирус, пока что ни один из них не оказался положительным. Вице-президент США отказался от самоизоляции, поскольку является незаменимым сотрудником Белого дома. В то же время он планирует носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, 2 октября у президента США Дональда Трампа и его жены Мелании подтвердили коронавирус.

Также РБК-Украина писало, что 13 октября Трамп официально вернулся к предвыборной кампании после заболевания COVID-19.