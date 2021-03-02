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Лукашенко допустив розміщення в Білорусі військових літаків Росії

Автор: Дмитро Левицький

Олександр Лукашенко розповів, що хоче розмістити на території Білорусі російські військові літаки. Він хоче, щоб на цих літаках літали як російські, так і білоруські військові.

Про це повідомляє прес-служба Лукашенка.

Лукашенко нагадав, що під час проведення Чемпіонату світу з хокею у 2014 році російські літаки перебували в Білорусі для спільного чергування, тому він вважає, що можна й надалі використовувати цей досвід.

"Дайте нам ці літаки. Але на цих літаках, як тоді, повинні літати росіяни та білоруси разом. А баз досить, їх не треба створювати, навіщо гроші даремно витрачати ... Краще купити або побудувати нові літаки для цього", - заявив він.

За словами Лукашенка, питання розміщення російських військових літаків на території Білорусі було найбільш обширною частиною нещодавніх переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним в Сочі.

"Відторгнення у президента Росії я не знайшов. Звичайно, якщо вони зможуть базуватися на наших базах і наші хлопці будуть літати разом з росіянами, звісно ж, треба просити тоді й озброєння до цих літаків. І до того ж найсучасніша зброя має бути. Цей блок, напевно, був самим великим у наших переговорах", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно Лукашенко висловився про злиття Росії та Білорусі. Він зазначив, що зараз нерозумно працювати в цьому напрямку.

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Новини України Олександр ЛукашенкоРосійська ФедераціяБілорусьЛітак
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