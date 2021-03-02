Лукашенко допустил размещение в Беларуси военных самолетов России

Лукашенко напомнил, что во время проведения Чемпионата мира по хоккею в 2014 году российские самолеты находились в Беларуси для совместного дежурства, поэтому он считает, что можно и в дальнейшем использовать этот опыт.

"Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить ... Лучше купить или построить новые самолеты для этого", - заявил он.

По словам Лукашенко, вопрос размещения российских военных самолетов на территории Беларуси был наиболее обширной частью недавних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

"Отторжения у президента России я не нашел. Конечно, если они смогут базироваться на наших базах и наши ребята будут летать вместе с россиянами, конечно же, надо просить тогда и вооружение к этим самолетам. И к тому же современное оружие должно быть. Этот блок, наверное, был самым обширным в наших переговорах", - сказал он.