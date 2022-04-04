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Ліга арабських держав готова стати посередником між Україною і РФ

Фото: Засідання Ліги арабських держав (twitter.com/UNRWA)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі заявив про готовність арабських країн стати посередниками в переговорах про припинення війни між РФ і Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Делегація Ліги арабських держав (ЛАД) прибула до Москви для обговорення війни в Україні. Раніше в організації оголосили про намір відвідати обидві країни.

ЛАД прагне вислухати керівництво України та РФ, оцінити ситуацію та вивчити можливі посередницькі кроки. Зокрема, арабські країни готові надати майданчик для мирних перемовин.

Очільник єгипетського МЗС Шукрі підтвердив готоність ЛАД стати посередником для "якнайшвидшого закінчення військового протистояння". В організації хочуть посприяти остаточному вирішенню кризи мирним шляхом.

До слова, Латвія підтримала виключення РФ з Ради ООН з прав людини після різанини в Бучі.

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