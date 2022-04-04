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Лига арабских государств готова стать посредником между Украиной и РФ

Фото: Заседание Лиги арабских государств (twitter.com/UNRWA)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил о готовности арабских стран стать посредниками в переговорах о прекращении войны между РФ и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Делегация Лиги арабских государств (ЛАГ) прибыла в Москву для обсуждения войны в Украине. Ранее в организации объявили о намерении посетить обе страны.

ЛАГ стремится выслушать руководство Украины и РФ, оценить ситуацию и изучить возможные посреднические шаги. В частности, арабские страны готовы предоставить площадку для мирных переговоров.

Глава египетского МИД Шукри подтвердил готовность ЛАГ стать посредником для "скорейшего окончания военного противостояния". В организации хотят помочь окончательному разрешению кризиса мирным путем.

К слову, Латвия поддержала исключение РФ из Совета ООН по правам человека после резни в Буче.

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