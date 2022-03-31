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Лідери ЄС перейдуть до жорсткої лінії з Китаєм у разі його підтримки РФ

Фото: Президент Європейської ради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Європейський Союз зібрався пригрозити Китаю запровадженням санкцій, якщо Піднебесна наважиться підтримати Росію у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

1 квітня у режимі відеоконференції відбудеться саміт ЄС-Китай. Російсько-українська війна, ймовірно, стане центральною темою перемовин.

Європейські дипломати вважають, що лідери Євросоюзу зобов'язані передати китайській владі сигнал про неприпустимість будь-якої допомоги РФ. Ідеться не лише про військово-технічну допомогу, а й підтримку спроб Росії уникнути санкцій.

"Сенс повинен бути чітким: будь-яка військова чи фінансова підтримка Китаєм Росії, зокрема, для обходу санкцій, матиме серйозні наслідки для взаємин між ЄС і Китаєм", – заявив у коментарі один із топ-дипломатів.

Його колега додав, що саміт стане визначальним для двосторонніх відносин на роки вперед. Якщо китайська влада наважаться на підтримку РФ, то лише посилить міцний трансатлантичний союз.

До слова, німецький уряд готується націоналізувати дочірні підприємства двох держкомпаній РФ.

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