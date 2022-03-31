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Лидеры ЕС перейдут к жесткой линии с Китаем в случае его поддержки РФ

Фото: Президент Европейского совета Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Европейский Союз собрался пригрозить Китаю введением санкций, если Поднебесная решится поддержать Россию в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

1 апреля в режиме видеоконференции состоится саммит ЕС-Китай. Российско-украинская война, вероятно, станет центральной темой переговоров.

Европейские дипломаты считают, что лидеры Евросоюза обязаны передать китайским властям сигнал о недопустимости любой помощи РФ. Речь идет не только о военно-технической помощи, но и о поддержке попыток России избежать санкций.

"Смысл должен быть четким: любая военная либо финансовая поддержка Китаем России, в частности для обхода санкций, будет иметь серьезные последствия для взаимоотношений между ЕС и Китаем", – заявил в комментарии один из топ-дипломатов.

Его коллега добавил, что саммит станет определяющим для двусторонних отношений на годы вперед. Если китайские власти решаться на поддержку РФ, то лишь усилят крепкий трансатлантический союз.

К слову, немецкое правительство готовится национализировать дочерние предприятия двух госкомпаний РФ.

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