У Латвії посилюють карантин на Різдво

Уряд Латвії прийняв рішення посилити карантинні обмеження на час різдвяних свят. Заходи будуть діяти з 21 грудня по 11 січня.

Про це повідомляє Delfi.

Так, з понеділка у Латвії припиняється робота всіх культурних місць, виставок і ярмарків, в тому числі різдвяних базарів. Залишаються працювати музеї, бібліотеках можна буде брати книги додому.

Разом з цим вирішено продовжити на тиждень - до 8 січня - канікули учнів 1-6 класів.

Крім цього, буде дозволено займатися спортом на відкритому повітрі. Фітнес-центри будуть закриті.

Перукарні, салони краси також будуть закриті до 11 січня.

В цей період мешканці зобов'язані носити захисні маски у всіх приміщеннях, крім будинку.

Кількість пасажирів у громадському транспорті не повинно перевищувати 50% від місткості транспортного засобу.

Нагадаємо, Латвія отримає перші дози вакцини від коронавірусу на початку 2021 року, проте вакцинація населення почнеться лише у другому кварталі.

Крім того, раніше уряд Латвії продовжило режим надзвичайної ситуації у країні до 11 січня для того, щоб обмежити поширення COVID-19.

Додамо, що в 12 латвійських районах навколо Риги ввели нові карантинні обмеження. Їх посилили в тих муніципалітетах, де 14-денний приріст заражень коронавірусом на 100 тисяч населення перевищував 50% середні показники в країні.