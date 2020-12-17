В Латвии ужесточают карантин на Рождество

Правительство Латвии приняло решение ужесточить карантинные ограничения на время рождественских праздников. Меры будут действовать с 21 декабря по 11 января.

Об этом сообщает Delfi.

Так, с понедельника в Латвии прекращается работа всех культурных мест, выставок и ярмарок, в том числе рождественских базаров. Остаются работать музеи, в библиотеках можно будет брать книги домой.

Вместе с этим решено продлить на неделю - до 8 января - каникулы учеников 1-6 классов.

Кроме этого, будет разрешено заниматься спортом на открытом воздухе. Фитнес-центры будут закрыты.

Парикмахерские, салоны красоты также будут закрыты до 11 января.

В этот период жители обязаны носить защитные маски во всех помещениях, кроме дома.

Количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать 50% от вместимости транспортного средства.

Напомним, Латвия получит первые дозы вакцины от коронавируса в начале 2021 года, однако вакцинация населения начнется лишь во втором квартале.

Кроме того, ранее правительство Латвии продлило режим чрезвычайной ситуации в стране до 11 января для того, чтобы ограничить распространение COVID-19.

Добавим, что в 12 латвийских районах вокруг Риги ввели новые карантинные ограничения. Их усилили в тех муниципалитетах, где 14-дневный прирост заражений коронавирусом на 100 тысяч населения превышал на 50% средние показатели в стране.