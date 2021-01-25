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Лашет про Навального та "Північний потік-2": підтримую офіційну позицію Берліна

Новость на русском → Берлін, Понеділок 25 січня 2021 17:10
Лашет про Навального та "Північний потік-2": підтримую офіційну позицію Берліна Фото: Армін Лашет (ga.de)
Автор: Дмитро Левицький

Новий очільник німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Армін Лашет, який є потенційним наступним канцлером Німеччини, закликав Росію звільнити з-під арешту Олексія Навального. Він також підтвердив свою позицію щодо газопроводу "Північний потік-2".

Про це він сказав на прес-конференції у Берліні, яку транслювало видання Spiegel.

Німецький політик закликав притягнути до відповідальності причетних до отруєння Навального.

"Ми (партія ХДС - ред.) підтримуємо позицію федерального уряду, який виступає за звільнення Навального. Не Навальний має сидіти у в'язниці, а злочинці, які здійснили на нього замах", - наголосив Лашет.

Водночас новий лідер ХДС ще раз пояснив свою позицію щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Він підтримує офіційну позицію Німеччини - проект є економічним з політичною складовою. До цього в німецькому уряді заявляли, що ситуація довкола Навального не пов'язана з "Північним потоком-2".

Нагадаємо, нещодавно російська влада арештувала Навального після повернення з Німеччини, де він лікувався від наслідків отруєння. Через арешт опозиціонера минулої суботи у містах Росії пройшли акції протесту.

Як писало РБК-Україна, після арешту Навального Європарламент схвалив резолюцію з закликом до зупинки будівництва "Північного потоку-2" та введення санкцій проти Росії.

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