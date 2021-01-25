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Лашет о Навальном и "Северном потоке-2": поддерживаю официальную позицию Берлина

Новина українською → Берлин, Понедельник 25 января 2021 17:10
Лашет о Навальном и "Северном потоке-2": поддерживаю официальную позицию Берлина Фото: Армин Лашет (ga.de)
Автор: Дмитрий Левицкий

Новый глава немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет, который является потенциальным следующим канцлером Германии, призвал Россию освободить из-под ареста Алексея Навального. Он также подтвердил свою позицию в отношении газопровода "Северный поток-2".

Об этом он сказал на пресс-конференции в Берлине, которую транслировало издание Spiegel.

Немецкий политик призвал привлечь к ответственности причастных к отравлению Навального.

"Мы (партия ХДС - ред.) поддерживаем позицию федерального правительства, которое выступает за освобождение Навального. Не Навальный должен сидеть в тюрьме, а преступники, которые совершили на него покушение", - подчеркнул Лашет.

В то же время новый лидер ХДС еще раз пояснил свою позицию в отношении российского газопровода "Северный поток-2". Он поддерживает официальную позицию Германии - проект является экономическим с политической составляющей. До этого в немецком правительстве заявляли, что ситуация вокруг Навального не связана с "Северным потоком-2".

Напомним, недавно российские власти арестовали Навального после возвращения из Германии, где он лечился от последствий отравления. Из-за ареста оппозиционера в минувшую субботу в городах России прошли акции протеста.

Как писало РБК-Украина, после ареста Навального Европарламент одобрил резолюцию с призывом к остановке строительства "Северного потока-2" и введению санкций против России.

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