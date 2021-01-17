Крах суховантажу біля Туреччини: врятували п'ятьох українців

П'ятеро громадян України врятовані в ході пошукової операції на затонулий суховантаж біля берегів Туреччини. Також в безпеці ще один іноземець.

Про це повідомив прес-аташе Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в Twitter.

Всі врятовані члени екіпажу судна госпіталізовані. Їх стан задовільний. Про їх порятунок повідомили родичів.

Зараз тривають пошуки п'ятьох моряків, хоча МЗС вже уточнював, що двоє членів екіпажу загинули. Всього на борту було 12 осіб.

У Міністерстві до цього підтвердили, що на борту було 10 українців. У ЗМІ писали, що окрім них, на судні були двоє громадян Росії.

Нагадаємо, сьогодні у Туреччини затонув суховантаж Arvin, який йшов під прапором Республіки Палау, з українцями і росіянами у складі екіпажу. Повідомляється, що судно належить українській компанії.