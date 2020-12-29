В Конгрессе США преодолели вето Трампа по военному бюджету 2021
Палата представителей Конгресса США снова одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год. Таким образом было преодолено вето действующего президента Дональда Трампа.
Об этом говориться на сайте Палаты.
В частности, проект предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Ранее анонсировалось, что Палата представителей Конгресса США проголосует по преодолению вето президента Дональда Трампа, наложенного на оборонный бюджет.
Дональд Трамп 23 декабря наложил вето на проект военного бюджета на 2021 год. Документ успешно прошел Палату представителей и американский Сенат.
Напомним, накануне Трамп подписал временный бюджет США, чтобы предотвратить шатдаун после наложения вето на военный бюджет на 2021 год. Американский президент продлил финансирование правительства США до 28 декабря.