Конгрес США схвалив військову допомогу Україні та санкції проти "Північного потоку-2"

Члени Палати представників Конгресу США у вівторок більшістю голосів підтримали законопроєкт про оборонний бюджет на фінансовий 2021 рік. У законопроєкт серед іншого також увійшли військова допомога Україні та розширені санкції проти проєкту "Північний потік - 2".

Про це повідомляє Stars and Stripes.

На підтримку законопроєкт виступили 289 з 431 членів Палати представників.

Минулого тижня Сенат і Палата представників США узгодили свої версії законопроєкту про оборонний бюджет. Кожна з палат Конгресу схвалила свою версію законопроєкт влітку цього року.

Палата представників американського Конгресу схвалила надання Україні військової допомоги у 250 млн доларів у рамках військового бюджету США на 2021 фінансовий рік.

В тексті повідомляється про надання Україні 250 млн доларів у рамках ініціативи сприяння у сфері безпеки, які підуть на підтримку та допомогу Збройним силам України.

Крім того, законопроєкт містить положення про посилення американських санкцій проти російських трубопровідних проєктів "Північний потік-2" і "Турецький потік". Зокрема, проєкт передбачає санкції за сприяння продажу, оренді або надання трубоукладальних судів для будівництва газопроводів, надання страхування і перестрахування, а також послуг або приміщень для технічної модернізації суден, пов'язаних з будівництвом газопроводу.

Також проєкт оборонного бюджету США на 2021 фінансовий передбачає введення нових санкцій проти Туреччини за придбання нею російських ЗРК С-400. Зокрема, президенту пропонується протягом 30 днів після підписання закону про оборонні витрати ввести "п'ять або більше санкцій" стосовно тих турецьких чиновників, які брали участь у процесі придбання С-400.

Санкції можуть бути введені відповідно до Закону про протидію супротивникам Америки допомогою санкцій (CAATSA). Чинним законом за угоду з Росією заборонені продажі Туреччини винищувачів F-35.

Законопроєкт передбачає суму 740,5 млрд доларів на фінансування діяльності Пентагону і програм у сфері оборони та безпеки по лінії міністерства енергетики США.

Раніше повідомлялося, що США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2". За даними The Wall Street Journal, цього домагаються українські лобісти.

Зазначимо, будівництво газопроводу "Північний потік-2" було зірвано в грудні минулого року після введення санкцій з боку США. В кінці листопада 2020 року в США прийшли до угоди про необхідність введення нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Нові санкції, як частина законопроєкт про витрати на оборону, можуть набути чинності до кінця року.