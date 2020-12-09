Конгресс США одобрил военную помощь Украине и санкции против "Северного потока-2"

Члены Палаты представителей Конгресса США во вторник большинством голосов поддержали законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. В законопроект среди прочего также вошли военная помощь Украине и расширенные санкции против проекта "Северный поток - 2".

Об этом сообщает Stars and Stripes.

В поддержку законопроекта выступили 289 из 431 членов Палаты представителей.

На прошлой неделе Сенат и Палата представителей США согласовали свои версии законопроекта об оборонном бюджете. Каждая из палат Конгресса одобрила свою версию законопроекта летом этого года.

Палата представителей американского Конгресса одобрила предоставление Украине военной помощи в 250 млн долларов в рамках военного бюджета США на 2021 финансовый год.

В тексте сообщается о предоставлении Украине 250 млн долларов в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, которые пойдут на поддержку и помощь Вооруженным силам Украины.

Кроме того, законопроект включает положения об ужесточении американских санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". В частности, проект предусматривает санкции за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Также проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый предусматривает введение новых санкций против Турции за приобретение ею российских ЗРК С-400. В частности, президенту предписывается в течение 30 дней после подписания закона об оборонных расходах ввести "пять или более санкций" в отношении тех турецких чиновников, которые принимали участие в процессе приобретения С-400.

Санкции могут быть введены в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). Действующим законом за сделку с Россией запрещены продажи Турции истребителей F-35.

Законопроект предусматривает сумму 740,5 млрд долларов на финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии министерства энергетики США.

Ранее сообщалось, что США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2". По данным The Wall Street Journal, этого добиваются украинские лоббисты.

Отметим, строительство газопровода "Северный поток-2" было прервано в декабре прошлого года после введения санкций со стороны США. В конце ноября 2020 года в США пришли к соглашению о необходимости введения новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Новые санкции, как часть законопроекта о расходах на оборону, могут вступить в силу к концу года.