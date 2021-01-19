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Команда Байдена планує скасувати зняття Трампом заборони на подорожі в ЄС

Автор: Даша Харченко

Майбутня прес-секретар обраного президента США Джо Байдена Джен Псакі заявила, що рішення чинного президента Дональда Трампа відкрити кордони для подорожі в Європу та Бразилію буде скасовано. За її словами, команда Байдена планує посилити заходи безпеки в США.

Про це вона написала в Twitter.

За совами Псакі, зараз не час знімати обмеження на міжнародні поїздки

"Фактично, ми плануємо посилити заходи громадської охорони здоров'я щодо міжнародних поїздок, аби ще більше зменшити поширення COVID-19", - повідомила Джен Псакі.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп планує скасувати обмеження для подорожі в Європу та Бразилію. Вони були введені через пандемію коронавірусу.

Також влада Сполучених Штатів має намір змінити правила в'їзду на територію країни. Передбачається, що іноземцям та громадянам США необхідно буде надавати негативний тест на коронавірус.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденДональд ТрампКоронавірус