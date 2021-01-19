Трамп хоче скасувати обмеження для подорожі в Європу та Бразилію

Президент США Дональд Трамп планує скасувати обмеження для подорожі в Європу та Бразилію. Вони були введені через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє CNN.

Планується, що обмеження будуть зняті 26 січня.

За останню добу, 18 січня, в США кількість випадків коронавірусу перевищила 24 мільйони.

Раніше стало відомо, що уряд Сполучених Штатів має намір змінити правила в'їзду на територію країни. Передбачається, що іноземцям та громадянам США необхідно буде надавати негативний тест на коронавірус. Раніше введення такої міри обговорювали протягом декількох тижнів представники різних американських відомств і федеральних Центрів з контролю і профілактики захворювань США.

Нагадаємо, 8 січня стало відомо, що Великобританія змінила правила в'їзду на територію країни. Іноземцям та жителям країни необхідно пред'являти негативний тест на COVID-19.