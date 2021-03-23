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У Колорадо невідомий відкрив стрілянину: загинули шість осіб, зокрема поліцейський

Автор: Даша Харченко

В американському штаті Колорадо, в супермаркеті, невідомий відкрив стрілянину. В результаті інциденту загинули шість осіб, включаючи одного поліцейського.

Про це повідомляє WSJ з посиланням на джерела.

Трагедія сталася в магазині King Soopers на півдні міста Боулдер. За даними видання, підозрюваного зловмисника вже затримано. Офіційно ця інформація поки не підтверджена.

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як поліцейські виводять з будівлі чоловіка в наручниках, він із закривавленою ногою.

Нагадаємо, днями в трьох спа-салонах в штаті Джорджія, США, сталася стрілянина. В результаті інциденту загинули семеро людей.

Також не так давно в американському місті Міннеаполіс сталася стрілянина на місці загибелі чорношкірого чоловіка Джорджа Флойда. В результаті інциденту загинула одна людина.

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