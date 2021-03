У Колорадо невідомий відкрив стрілянину: загинули шість осіб, зокрема поліцейський

Трагедія сталася в магазині King Soopers на півдні міста Боулдер. За даними видання, підозрюваного зловмисника вже затримано. Офіційно ця інформація поки не підтверджена.

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як поліцейські виводять з будівлі чоловіка в наручниках, він із закривавленою ногою.

Authorities responded to what they said was an active shooter at a supermarket in #Boulder, #Colorado. A man was taken out of the store in handcuffs by police. #Columbine #GunControl #GunControlNow #shooting #BoulderColorado #BoulderStrong #BoulderShooting #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/tjCGgt9K0y