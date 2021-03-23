В Колорадо неизвестный открыл стрельбу: погибли шесть человек, включая полицейского

Трагедия произошла в магазине King Soopers на юге города Боулдер. По данным издания, подозреваемого злоумышленника уже задержали. Официально эта информация пока не подтверждена.

В сети появилось видео, на котором видно, как полицейские выводят из здания мужчину в наручниках, он с окровавленной ногой.

Напомним, на днях в трех спа-салонах в штате Джорджия, США, произошла стрельба. В результате инцидента погибли семь человек.

Также не так давно в американском городе Миннеаполис произошла стрельба на месте гибели чернокожего мужчины Джорджа Флойда. В результате инцидента погиб один человек.