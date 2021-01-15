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КНДР представила новий тип балістичних ракет. Їх запускають з підводних човнів

Новость на русском → КНДР, П'ятниця 15 січня 2021 10:38
КНДР представила новий тип балістичних ракет. Їх запускають з підводних човнів Фото: Кім Чен Ин (kcna.kp)
Автор: Юлія Струк

Північна Корея представила новий тип балістичних ракет. Вони запускаються з підводних човнів.

Про це повідомляє ВВС.

Північнокорейські державні ЗМІ називають їх "наймогутнішою зброєю у світі".

КНДР представила новий тип балістичних ракет. Їх запускають з підводних човнівВказано, що кілька цих ракет було продемонстровано у Пхеньяні під час військового параду, присвяченого черговому з'їзду Трудової партії Кореї.

На зображеннях видно, що як мінімум чотири великі чорно-білі ракети провезли повз натовп, в якому розмахували прапорами.

Нагадаємо, раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав Сполучені Штати "найбільшим ворогом". На його думку, Вашингтону слід відмовитися від своєї ворожої політики для поліпшення відносин.

Як писало РБК-Україна, у кінці 2020 року стало відомо, що КНДР може провести випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР).

У доповіді південнокорейського Інституту політичних досліджень "Асан" зазначалося, що намір обраного президента США Джо Байдена вести переговори з Пхеньяном з ядерної проблеми на Корейському півострові на робочому рівні, замість проведення двосторонніх самітів, не підходить КНДР.

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