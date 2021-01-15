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КНДР представила новый тип баллистических ракет. Их запускают с подводных лодок

Новина українською → КНДР, Пятница 15 января 2021 10:38
КНДР представила новый тип баллистических ракет. Их запускают с подводных лодок Фото: Ким Чен Ын (kcna.kp)
Автор: Юлия Струк

Северная Корея представила новый тип баллистических ракет. Они запускаются с подводных лодок.

Об этом сообщает ВВС.

Северокорейские государственные СМИ называют их "самым мощным оружием в мире".

КНДР представила новый тип баллистических ракет. Их запускают с подводных лодокУказано, что несколько этих ракет были продемонстрированы в Пхеньяне во время военного парада, посвященного очередному съезду Трудовой партии Кореи.

На изображениях видно, что как минимум четыре большие черно-белые ракеты провезли мимо толпы, в котором размахивали флагами.

Напомним, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал Соединенные Штаты "самым большим врагом". По его мнению, Вашингтону следует отказаться от своей враждебной политики для улучшения отношений.

Как писало РБК-Украина, в конце 2020 года стало известно, что КНДР может провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

В докладе южнокорейского Института политических исследований "Асан" отмечалось, что намерение избранного президента США Джо Байдена вести переговоры с Пхеньяном по ядерной проблеме на Корейском полуострове на рабочем уровне, вместо проведения двусторонних саммитов, не подходит КНДР.

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