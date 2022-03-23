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Китай виступив проти виключення Росії з G20

Фото: Сі Цзіньпін і Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Речник міністерства закордонних справ Китаю Ванг Венбін заявив про неготовність Пекіна підтримати пропозицію про вигнання Росії з "Великої двадцятки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Китайський чиновник нагадав, що група G20 створена для пошуку відповідей на критичні питання. Таким викликом нині, на його думку, є відновлення економіки після пандемії COVID-19.

"Жоден член організації не має права виключати іншу країну з переліку учасників. "Велика двадцятка" повинна впроваджувати спражню багатогранність, посилювати єдність і співпрацю", – заявив Венбін на брифінгу.

Ідею виключити Росію з G20 запропонувала Польща. Напередодні тамтешній міністр економічного розвитку і технологій Петро Новак озвучив пропозицію колезі зі США, а той пообіцяв передати її президенту Байдену.

До слова, НАТО звинуватило Китай у підтримці РФ засобами "відвертої брехні та дезінформації".

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G20Російська ФедераціяКитай