Китай выступил против исключения России из G20

Спикер министерства иностранных дел Китая Ванг Венбин заявил о неготовности Пекина поддержать предложение об изгнании России из "Большой двадцатки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Китайский чиновник напомнил, что группа G20 создана для поиска ответов на критические вопросы. Таким вызовом в данный момент, по его мнению, является восстановление экономики после пандемии COVID-19.

"Ни один член организации не имеет права исключать другую страну из перечня участников. "Большая двадцатка" должна внедрять упругую многогранность, усиливать единство и сотрудничество", – заявил Венбин на брифинге.

Идею исключить Россию из G20 предложила Польша. Накануне министр экономического развития и технологий Петр Новак озвучил предложение коллеге из США, а тот пообещал передать его президенту Байдену.