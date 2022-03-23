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Китай выступил против исключения России из G20

Фото: Си Цзиньпин и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Спикер министерства иностранных дел Китая Ванг Венбин заявил о неготовности Пекина поддержать предложение об изгнании России из "Большой двадцатки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Китайский чиновник напомнил, что группа G20 создана для поиска ответов на критические вопросы. Таким вызовом в данный момент, по его мнению, является восстановление экономики после пандемии COVID-19.

"Ни один член организации не имеет права исключать другую страну из перечня участников. "Большая двадцатка" должна внедрять упругую многогранность, усиливать единство и сотрудничество", – заявил Венбин на брифинге.

Идею исключить Россию из G20 предложила Польша. Накануне министр экономического развития и технологий Петр Новак озвучил предложение коллеге из США, а тот пообещал передать его президенту Байдену.

К слову, НАТО обвинило Китай в поддержке РФ средствами "откровенной лжи и дезинформации".

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