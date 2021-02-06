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Китай схвалив вакцину, якою збираються прищеплювати українців

Автор: Юлія Струк

Державне управління з контролю за фармацевтичною продукцією Китаю схвалило для повсюдного застосування вакцину від коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech. Нею збираються прищеплювати й українців.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Таким чином, виробнику надали умовний дозвіл для регулярних поставок на ринок цього препарату. Раніше вакцина використовувалася в Китаї головним чином для представників групи підвищеного ризику - лікарів, прибиральників, співробітників поліції і митниці, а також чиновників.

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