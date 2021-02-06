Китай одобрил вакцину, которой собираются прививать украинцев

Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией Китая одобрило для повсеместного применения вакцину от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech. Ее собираются прививать и украинцев.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Таким образом, производителю предоставили условное разрешение для регулярных поставок на рынок этого препарата. Ранее вакцина использовалась в Китае главным образом для представителей группы повышенного риска - врачей, уборщиков, сотрудников полиции и таможни, а также чиновников.

Эффективность вакцины

В ходе испытаний третьей фазы, проведенных в Бразилии и Турции, оценивалась эффективность вакцины-кандидата в отношении медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусной болезнью. Они имели одну и ту же первичную конечную точку - уровень эффективности препарата через 14 дней после прививки вакциной-кандидатом или плацебо.

Указано, что по состоянию на 16 декабря 2020 года в программе приняли участие 12 396 медицинских работников старше 18 лет. Всего за период наблюдения было зафиксировано 253 положительных случая.

"В Бразилии через 14 дней после вакцинации двумя дозами вакцины по графику 0, 14 дней эффективность против COVID-19 составила 50,65% для всех случаев, 83,70% для случаев, требующих лечения, и 100,00% для госпитализированных, тяжелых и летальных случаев", - гласит релиз компании.

Клинические испытания третьей фазы в Турции проходили в два этапа. Среди участников - медицинские работники на первом этапе и население - на втором этапе. Возраст участников составил от 18 до 59 лет. Всего в испытании был задействовано 7 371 участник. Так, 1322 участника завершили вакцинацию двумя дозами и вошли в 14-дневный период наблюдения после получения второй дозы вакцины.

"На основании анализа 29 случаев эффективность профилактики COVID-19 составила 91,25% через 14 дней после двухдозовой вакцинации в соответствии с 0, 14-дневным графиком", - информируют в компании.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине возможна ситуация, когда одновременно будут доставлены вакцины Pfizer и китайская Sinovac. В первую очередь для вакцинации медработников будут использовать Pfizer.

Как писало РБК-Украина, в конце января глава правления компании Инь Вэйдун заявил, что в компании Sinovac Biotech заявили о хорошей эффективности своей вакцины от коронавируса в ходе клинических испытаний. При этом ее общий показатель эффективности составил 50,38 процентов.