RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ізраїль оголосив загальний карантин з обмеженням на пересування

Автор: Андрій Козловський, Анастасия Рокитна

Уряд Ізраїлю на два тижні посилить карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу. Нові обмеження будуть діяти в країні з 27 грудня.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Як повідомляється, посилення карантину набуде чинності в 17:00.

Які обмеження вводять:

  • обмеження на пересування: дозволено віддалятися на відстань до 1000 метрів від місця проживання (крім виняткових випадків і виходу на вакцинацію);
  • повністю закриваються торгівля, припиняється робота системи розваг і дозвілля, крім служб доставки;
  • робота громадського транспорту скорочується на 50%;
  • припинена діяльність проекту "Зелені острови".

Як голова уряду написав, кількість працівників на підприємствах, які не ведуть прийом відвідувачів, буде скорочена на 50%. Також скоротять роботу громадського транспорту на 50%.

За його словами, індивідуальні заняття спортом дозволені без обмеження відстані від будинку (включаючи вихід і повернення з дому, але без використання транспорту). Також дозволено спільне перебування не більше 10 осіб в закритому приміщенні і до 20 осіб на відкритому повітрі.

Заняття в дитячих садах, 1-4 і 11-12 класах шкіл будуть проводитися з 8:00 до 13:00 (батьки зможуть відводити і забирати своїх дітей з 7 години ранку до 14:00). Також допускається передача дітей між батьками при спільній опіці.

Раніше повідомлялося, що уряд Ізраїлю розглядає заборону прийому всіх міжнародних авіарейсів.

Нагадаємо, в Ізраїлі почалася вакцинація від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Ізраїль