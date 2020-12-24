Израиль объявил всеобщий карантин с ограничением на передвижение

Правительство Израиля на две недели усилит карантин в связи с пандемией коронавируса. Новые ограничения будут действовать в стране с 27 декабря.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

Как сообщается, усиление карантина вступит в силу в 17:00.

Какие ограничения вводят:

ограничения на передвижение: разрешено удаляться на расстояние до 1000 метров от места жительства (кроме исключительных случаев и выхода на вакцинацию);

полностью закрываются торговля, прекращается работа системы развлечений и досуга, кроме служб доставки;

работа общественного транспорта сокращается на 50%;

прекращена деятельность проекта "Зеленые острова".

Как глава правительства написал, число работников на предприятиях, не ведущих прием посетителей, будет сокращено на 50%. Также сократят работу общественного транспорта на 50%.

По его словам, индивидуальные занятия спортом разрешены без ограничения расстояния от дома (включая выход и возвращение из дома, но без использования транспорта). Также разрешено совместное пребывание не более 10 человек в закрытом помещении и до 20 человек на открытом воздухе.

Занятия в детских садах, 1-4 и 11-12 классах школ будут проводиться с 8:00 до 13:00 (родители смогут отводить и забирать своих детей с 7 часов утра до 14:00). Также допускается передача детей между родителями при совместной опеке.

Ранее сообщалось, что правительство Израиля рассматривает запрет приема всех международных авиарейсов.

Напомним, в Израиле началась вакцинация от коронавируса.