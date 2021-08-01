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Ізраїль звинуватив Іран у нападі на танкер. Британія з партнерами готує відповідь

Автор: Дмитро Левицький

Ізраїль вважає Іран відповідальним за напад на нафтовий танкер Mercer Street поблизу Оману, який стався вночі четверга. Іран свою причетність заперечує, а Британія вже заявила про підготовку відповіді на дії Тегерану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel та Міністерство закордонних справ Британії.

В Ізраїлі вважають, що напад на корабель здійснили безпілотники-смертники. Літальні апарати врізалися в судно та вибухнули. В результаті нападу загинули два члени екіпажу - громадяни Британії та Румунії.

Судном

Іран заперечує причетність до цього нападу на танкер. У Тегерані обвинувачення з боку Ізраїля назвали "безпідставними".

Водночас в МЗС Британії повідомили, що Лондон вже працює з міжнародними партнерами над узгодженою відповіддю на "цю неприйнятну атаку".

"Ми вважаємо, що цей напад був навмисним, цілеспрямованим і явним порушенням міжнародного права Іраном... Іран повинен припинити такі нападі, і суднам повинні дозволити ходити відповідно до міжнародного права", - наголосили в британському міністерстві.

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