Израиль обвинил Иран в нападении на танкер. Британия с партнерами готовит ответ

В Израиле считают, что нападение на корабль совершили беспилотники-смертники. Летательные аппараты врезались в судно и взорвались. В результате нападения погибли два члена экипажа - граждане Британии и Румынии.

Судном

Иран отрицает причастность к этому нападению на танкер. В Тегеране обвинения со стороны Израиля назвали "безосновательными".

В то же время в МИД Британии сообщили, что Лондон уже работает с международными партнерами над согласованным ответом на "эту неприемлемую атаку".

"Мы считаем, что это нападение было преднамеренным, целенаправленным и явным нарушением международного права Ираном... Иран должен прекратить такие нападения, и судам должны позволить ходить в соответствии с международным правом", - подчеркнули в британском министерстве.