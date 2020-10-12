Як Ізраїль буде виходити з жорсткого локдауну: влада представила план

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю представило більш детальний план виходу з жорсткого карантину. Цей план повинен розглянути кабінет міністрів по боротьбі з коронавірусом у вівторок, 13 жовтня.

Про це повідомляє newsru.co.il.

Цей план передбачає 9 етапів, перехід між якими можливий тільки після певного періоду часу і після досягнення певних результатів у боротьбі з пандемією.

Зараз критерії переходу від одного етапу до іншого наступні: коефіцієнт заражуваності менш як 0,8, частка тяжкохворих менш як 3%.

Етапи виходу

Перший етап передбачає відновлення роботи дитячих садків, відкриття національних парків і пляжів, дозвіл на роботу ресторанів у форматі Take Away і відкриття підприємств, які не здійснюють прийом відвідувачів.

Громадський транспорт працюватиме в обсязі 50% потужності, аеропорт - у карантинному режимі. Початок першого етапу обумовлений проведенням не менше 30 тисяч перевірок на добу при частці позитивних тестів менш як 10% і кількості нових виявлених заражених менш як 2000 на добу. У "яскраво червоних" містах роботу дитсадків відновлювати не будуть.

На другому етапі відновлюється фронтальне навчання 1-4 класів, робота клінік альтернативної медицини і сфери індивідуального немедичного догляду (косметичні салони, перукарні і т.д.). Умови для переходу до другого етапу ті ж, що і для першого етапу, за винятком кількості нових виявлених заражених. Вона повинна знизитися до тисячі на добу.

На третьому етапі планують відновити торгівлю, відкрити синагоги, церкви й мечеті. Передбачене і відновлення роботи підприємств, які приймають відвідувачів. До цього етапу перейдуть, якщо частка позитивних тестів скоротиться до 5%, а число виявлених заражених - до 500 осіб на добу.

На четвертому етапі відновлять прийом клієнтів ресторанами, кафе, фітнес-центрами. Країна перейде до режиму роботи по системі "Світлофор". Умови переходу до четвертого етапу такі ж, як і для третього етапу, але кількість нових виявлених заражених повинна знизитися до 250 осіб на добу.

П'ятий етап передбачає відкриття готелів і басейнів. До нього перейдуть за умови скорочення частки позитивних тестів до 2%, а кількість нових виявлених заражених повинна бути менш як 250 осіб на добу.

На шостому етапі відновлять фронтальне навчання у 5-12 класах, на сьомому - знімуть заборону на культурні заходи і дозволять проведення конференцій і виставок.

Крім того, на восьмому етапі заплановане відновлення роботи банкетних залів, проведення весіль та інших сімейних урочистостей, а на дев'ятому - проведення спортивних заходів з глядачами.

Нагадаємо, в кінці вересня в Ізраїлі планували збільшити штрафи за порушення карантинних обмежень, наприклад штраф за появу в громадському місці без маски хотіли збільшити в два рази.

Як писало РБК-Україна, 18 вересня у країні ввели жорсткий карантин. Ці заходи є наймасштабнішими в країні з моменту першого карантину.

Відзначимо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху попереджав, що загальнонаціональний "локдаун" може тривати довше запланованого.