Как Израиль будет выходить из жесткого локдауна: власти представили план

Министерство здравоохранения Израиля представило более подробный план выхода из жесткого карантина. Этот план должен рассмотреть кабинет министров по борьбе с коронавирусом во вторник, 13 октября.

Об этом сообщает newsru.co.il.

Этот план предусматривает 9 этапов, переход между которыми возможен только по прошествии определенного периода времени и по достижении определенных результатов в борьбе с пандемией.

Сейчас критерии перехода от одного этапа к другому следующие: коэффициент заражаемости меньше 0,8, доля тяжелобольных менее 3%.

Этапы выхода

Первый этап предусматривает восстановление работы детских садов, открытие национальных парков и пляжей, разрешение на работу ресторанов в формате Take Away и открытие предприятий, не осуществляющих прием посетителей.

Общественный транспорт будет работать в объеме 50% мощности, аэропорт - в карантинном режиме. Начало первого этапа обусловлено проведением не менее 30 тысяч проверок в сутки при доле положительных тестов менее 10% и количестве новых выявленных зараженных менее 2000 в сутки. В "ярко красных" городах работу детсадов возобновлять не будут.

На втором этапе возобновляется фронтальная учеба 1-4 классов, работа клиник альтернативной медицины и сферы индивидуального немедицинского ухода (косметические салоны, парикмахерские и т.д.). Условия для перехода ко второму этапу те же, что и для первого этапа, за исключением количества новых выявленных зараженных. Оно должно снизиться до тысячи в сутки.

На третьем этапе планируют возобновить торговлю, открыть синагоги, церкви и мечети. Предусмотрено и возобновление работы предприятий, принимающих посетителей. К этому этапу перейдут, если доля положительных тестов сократится до 5%, а число выявленных зараженных - до 500 человек в сутки.

На четвертом этапе возобновят прием клиентов ресторанами, кафе, фитнесс-центрами. Страна перейдет к режиму работы по системе "Светофор". Условия перехода к четвертому этапу такие же, как и для третьего этапа, но количество новых выявленных зараженных должно снизиться до 250 человек в сутки.

Пятый этап предусматривает открытие отелей и бассейнов. К нему перейдут при условии сокращения доли положительных тестов до 2%, а количество новых выявленных зараженных должно быть менее 250 человек в сутки.

На шестом этапе возобновят фронтальную учебу в 5-12 классах, на седьмом - снимут запрет на культурные мероприятия и разрешат проведение конференций и выставок.

Кроме того, на восьмом этапе запланировано возобновление работы банкетных залов, проведение свадеб и других семейных торжеств, а на девятом - проведение спортивных мероприятий со зрителями.

Напомним, в конце сентября в Израиле планировали увеличить штрафы за нарушение карантинных ограничений, например штраф за появление в общественном месте без маски хотели увеличить в два раза.

Как писало РБК-Украина, 18 сентября в стране ввели жесткий карантин. Эти меры являются самыми масштабными в стране с момента первого карантина.

Отметим, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал, что общенациональный "локдаун" может продлиться дольше запланированного.