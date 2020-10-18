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Ізраїль та Бахрейн встановили дипломатичні відносини

Автор: Дмитро Левицький

Ізраїль та Бахрейн під час переговорів у Манамі сьогодні підписали угоду про встановлення дипломатичних стосунків. Міністр закордонних справ Бахрейну Абдуллатіф бін Рашид аль-Заяні назвав це "історичним кроком".

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Про це повідомляє ізраїльське видання Times of Israel.

Глава МЗС Бахрейну висловив сподівання на "плідне двостороннє співробітництво в усіх сферах" та мир в регіоні, включно з вирішенням конфлікту між Ізраїлем та Палестиною.

"Палестинське питання має бути вирішене шляхом прямих переговорів між двома сторонами, щоб досягти рішення, яке задовольняє обидві сторони та забезпечує розв'язання двох питань, відповідно до принципів Арабської мирної ініціативи та відповідного міжнародного права", - додав він.

Нагадаємо, в середині вересня Ізраїль, Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати підписали угоду про нормалізацію відносин. Ізраїль пообіцяв припинити поширення свого суверенітету на поселення на Західному березі річки Йордан.

Крім того, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловлював готовність до переговорів з Палестиною в рамках "мирного плану" президента США Дональда Трампа.

Прогноз погоди
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