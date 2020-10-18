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Израиль и Бахрейн установили дипломатические отношения

Автор: Дмитрий Левицкий

Израиль и Бахрейн во время переговоров в Манаме сегодня подписали соглашение об установлении дипломатических отношений. Министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид аль-Заяни назвал это "историческим шагом".

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Об этом сообщает израильское издание Times of Israel.

Глава МИД Бахрейна выразил надежду на "плодотворное двустороннее сотрудничество во всех сферах" и мир в регионе, включительно с разрешением конфликта между Израилем и Палестиной.

"Палестинский вопрос должен быть решен путем прямых переговоров между двумя сторонами, чтобы достичь решения, которое удовлетворяет обе стороны и обеспечивает решение двух вопросов, в соответствии с принципами Арабской мирной инициативы и соответствующего международного права", - добавил он.

Напомним, в середине сентября Израиль, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение о нормализации отношений. Израиль пообещал прекратить распространение своего суверенитета на поселения на Западном берегу реки Иордан.

Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выражал готовность к переговорам с Палестиной в рамках "мирного плана" президента США Дональда Трампа.

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Новости Украины соглашениеИзраильдипломатические отношенияБахрейн