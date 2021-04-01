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В Італії під загрозою відсторонення всіх медиків зобов'язали вакцинуватися від COVID

Автор: Андрій Василюк

Усі медичні працівники Італії, включаючи фармацевтів, "повинні пройти вакцинацію". В разі відмови медпрацівники ризикують тимчасово залишитися без роботи і без виплат до кінця року.

Відповідний указ прем'єр-міністра Маріо Драгі було ухвалено 31 березня, передає Ctvnews.

"Метою заходу є максимальний захист як медичного персоналу, так і тих, хто перебуває в середовищі, яке може бути більш схильне до ризику зараження", - йдеться в повідомленні уряду.

Документ також запроваджує правовий захист для тих, хто здійснює вакцинацію населення, - лікарів та медсестер.

В указі зазначається, що деякі карантинні обмеження можна буде послабити в тих районах, де високий рівень вакцинації та низький рівень заражень.

Нагадаємо, у половині областей Італії, включаючи великі міста Рим, Мілан та Венеція, з 15 березня запровадили нові карантинні обмеження, які діятимуть до 6 квітня. У Великодні вихідні вся країна буде вважатися "червоною зоною", і буде запроваджено загальнонаціональний локдаун з 3 по 5 квітня.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що метою заходів є зниження кількості випадків коронавірусу.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі зазначив, що нові заходи щодо коронавірусу "необхідні", оскільки "на жаль, ми стикаємося з новою хвилею інфекції" через рік після початку пандемії.

Зазначимо, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та його дружина Марія Серенелла Каппелло 30 березня отримали перші дози COVID-вакцини AstraZeneca. Наразі Італія планує активізувати свою кампанію з вакцинації.

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