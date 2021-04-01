В Италии под угрозой отстранения всех медиков обязали вакцинироваться от COVID

Все медицинские работники Италии, включая фармацевтов, "должны пройти вакцинацию". В случае отказа медработники рискуют временно остаться без работы и без выплат до конца года.

"Целью мероприятия является максимальная защита, как медицинского персонала, так и тех, кто находится в среде, которая может быть более подвержена риску заражения", - говорится в сообщении правительства.

Документ также вводит правовую защиту для тех, кто осуществляет вакцинацию населения, - врачей и медсестер.

В указе отмечается, что некоторые карантинные ограничения можно ослабить в тех районах, где высокий уровень вакцинации и низкий уровень заражений.