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В Италии под угрозой отстранения всех медиков обязали вакцинироваться от COVID

Автор: Андрей Василюк

Все медицинские работники Италии, включая фармацевтов, "должны пройти вакцинацию". В случае отказа медработники рискуют временно остаться без работы и без выплат до конца года.

Соответствующий указ премьер-министра Марио Драги был принят 31 марта, передает Ctvnews.

"Целью мероприятия является максимальная защита, как медицинского персонала, так и тех, кто находится в среде, которая может быть более подвержена риску заражения", - говорится в сообщении правительства.

Документ также вводит правовую защиту для тех, кто осуществляет вакцинацию населения, - врачей и медсестер.

В указе отмечается, что некоторые карантинные ограничения можно ослабить в тех районах, где высокий уровень вакцинации и низкий уровень заражений.

Напомним, в половине областей Италии, включая крупные города Рим, Милан и Венеция, с 15 марта ввели новые карантинные ограничения, которые будут действовать до 6 апреля. В Пасхальные выходные вся страна будет считаться "красной зоной", и будет введен общенациональный локдаун с 3 по 5 апреля.

Министерство здравоохранения заявило, что целью мероприятий является снижение количества случаев коронавируса.

Премьер-министр Италии Марио Драги отметил, что новые меры относительно коронавируса "необходимы", поскольку "к сожалению, мы сталкиваемся с новой волной инфекции" через год после начала пандемии.

Отметим, премьер-министр Италии Марио Драги и его жена Мария Серенелла Каппелло 30 марта получили первые дозы COVID-вакцины AstraZeneca. Италия планирует активизировать свою кампанию по вакцинации.

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