В Італії сформують новий уряд: хто його очолить

Новий уряд Італії погодився очолити колишній глава Європейського центрального банку Маріо Драгі. Він стане прем'єром після відставки Джузеппе Конте.
"Президент Серджо Маттарелла зустрівся з професором Маріо Драгі, який дав остаточну згоду на те, щоб очолити уряд, склад якого представив главі держави", - йдеться в повідомленні.
Церемонія приведення до присяги відбудеться в суботу, 13 лютого, о 13:00 за київським часом.
Як повідомляє агентство ANSA, кілька міністрів з уряду Джузеппе Конте зберегли свої посади у новому уряді Маріо Драгі.
Свої посади зберегли:
Крім того, Даріо Франческіні залишиться міністром культури, у якого будуть трохи змінені функції. Пост міністра оборони зберіг Лоренцо Гуеріни.
Зазначимо, що професор економіки Маріо Драгі 73 роки. У 2005-2011 роках він очолював Банк Італії, а у 2011-2019 Європейський Центробанк і відомий як "спаситель євро" під час кризи 2012 року.
Нагадаємо, в середині січня Маттео Ренці, який очолює невелику партію Viva Italia, заявив про відставку двох своїх міністрів з уряду. Фактично він залишив керівну коаліцію без більшості в парламенті.
Ренці і Конте не змогли домовитися про те, як краще використовувати кошти ЄС, які будуть надані країні для подолання економічних наслідків пандемії.
26 січня Джузеппе Конте подав у відставку.