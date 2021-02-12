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В Італії сформують новий уряд: хто його очолить

Автор: РБК-Україна

Новий уряд Італії погодився очолити колишній глава Європейського центрального банку Маріо Драгі. Він стане прем'єром після відставки Джузеппе Конте.

Про це повідомляє прес-служба президентського Квиринальского палацу.

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"Президент Серджо Маттарелла зустрівся з професором Маріо Драгі, який дав остаточну згоду на те, щоб очолити уряд, склад якого представив главі держави", - йдеться в повідомленні.

Церемонія приведення до присяги відбудеться в суботу, 13 лютого, о 13:00 за київським часом.

Як повідомляє агентство ANSA, кілька міністрів з уряду Джузеппе Конте зберегли свої посади у новому уряді Маріо Драгі.

Свої посади зберегли:

  • міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо;
  • міністр внутрішніх справ Лучана Ламорджезе;
  • міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца.

Крім того, Даріо Франческіні залишиться міністром культури, у якого будуть трохи змінені функції. Пост міністра оборони зберіг Лоренцо Гуеріни.

Зазначимо, що професор економіки Маріо Драгі 73 роки. У 2005-2011 роках він очолював Банк Італії, а у 2011-2019 Європейський Центробанк і відомий як "спаситель євро" під час кризи 2012 року.

Нагадаємо, в середині січня Маттео Ренці, який очолює невелику партію Viva Italia, заявив про відставку двох своїх міністрів з уряду. Фактично він залишив керівну коаліцію без більшості в парламенті.

Ренці і Конте не змогли домовитися про те, як краще використовувати кошти ЄС, які будуть надані країні для подолання економічних наслідків пандемії.

26 січня Джузеппе Конте подав у відставку.

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