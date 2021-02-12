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В Италии сформируют новое правительство: кто его возглавит

Автор: РБК-Украина

Новое правительство Италии согласился возглавить бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги. Он станет премьером после отставки Джузеппе Конте.

Об этом сообщает пресс-служба президентского Квиринальского дворца.

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"Президент Серджо Маттарелла встретился с профессором Марио Драги, давшим окончательное согласие на то, чтобы возглавить правительство, состав которого представил главе государства", - говорится в сообщении.

Церемония приведения к присяге состоится в субботу, 13 февраля, в 13:00 по киевскому времени.

Как сообщает агентство ANSA, несколько министров из правительства Джузеппе Конте сохранили свои посты в новом правительстве Марио Драги.

Свои должности сохранили:

  • министр иностранных дел Луиджи Ди Майо;
  • министр внутренних дел Лучана Ламорджезе;
  • министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Кроме того, Дарио Франческини останется министром культуры, у которого будут немного изменены функции. Пост министра обороны сохранил Лоренцо Гуерини.

Отметим, что профессору экономики Марио Драги 73 года. В 2005-2011 годах он возглавлял Банк Италии, а в 2011-2019 Европейский Центробанк и известен как "спаситель евро" во время кризиса 2012 года.

Напомним, в середине января Маттео Ренци, который возглавляет небольшую партию Viva Italia, заявил об отставке двух своих министров из правительства. Фактически он оставил руководящую коалицию без большинства в парламенте.

Ренци и Конте не смогли договориться о том, как лучше использовать средства ЕС, которые будут предоставлены стране для преодоления экономических последствий пандемии.

26 января Джузеппе Конте подал в отставку.

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