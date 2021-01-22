Пентагон вперше очолить афроамериканець. Сенат схвалив кандидата Байдена

Американський Сенат схвалив кандидата на посаду міністра оборони США, якого запропонував 46-й президент Джо Байден. Пентагон вперше очолить афроамериканець.

Засідання Сенату транслювалося в YouTube.

Міністром оборони США стане генерал Ллойд Остін. Його кандидатуру підтримали 62 сенатори зі 100, тільки двоє проголосували проти.

Найближчим часом Остін буде приведений до присяги, після чого він офіційно обійме посаду глави Пентагону.

Що відомо про нового главу Пентагону

Ллойд Остін - генерал у відставці. Він служив в американській армії протягом 40 років. Керував операцією по скороченню військового контингенту в Іраку.

Новий очільник Пентагону також грав ключову роль в розробці американської стратегії в боротьбі з терористами "Ісламської держави".

Нагадаємо, до цього кандидатура Остіна була схвалена Палатою представників Конгресу США. З призначенням Остіна були складнощі, оскільки він пішов з армії менш як 7 років тому. Через це Конгрес схвалив законопроект, щоб обійти це правило.

Як писало РБК-Україна, Байден не планує змінювати керівника ФБР. Нового президента США влаштовує чинний директор бюро - Крістофер Рей.