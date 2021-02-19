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В Іспанії третій день поспіль проходять акції протесту через вирок реперу

Автор: Артур Родивилов

В Барселоні акція протесту, яка розпочата після арешту репера Пабло Аселя, знову переросла у заворушення. Протестувальники почали закидати поліцію камінням і різними предметами, зводити барикади та підпалювати їх.

Про це повідомляє el Diario.

Заворушення почалися також у Валенсії, де поліції довелося застосувати проти демонстрантів кийки, зазначено у повідомленні. Унаслідок події було затримано вісім осіб, як мінімум один постраждав.

Перші виступи на вулицях Іспанії почалися у вівторок, 16 лютого. Учасники протестів закидали поліцейських різними предметами.

Акції спровокував арешт репера Пабло Аселя, якого звинуватили у прославленні тероризму, а також образі монархії та держінститутів.

Нагадаємо, правоохоронці в Іспанії затримали понад 40 осіб.

РБК-Україна писало, що протести в Іспанії спалахнули після того, як іспанський суд засудив Пабло Аселя до дев'яти місяців позбавлення свобод

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