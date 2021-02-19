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В Испании третий день подряд проходят акции протеста из-за приговора рэперу

Автор: Артур Родивилов

В Барселоне акция протеста, начавшаяся после ареста рэпера Пабло Аселя, вновь переросла в беспорядки. Протестующие начали закидывать полицию камнями и различными предметами, возводить баррикады и поджигать их.

Об этом сообщает el Diario.

Беспорядки начались также в Валенсии, где полиции пришлось применить против демонстрантов дубинки, указано в сообщении. В результате произошедшего были задержаны восемь человек, как минимум один пострадал.

Первые выступления на улицах Испании начались во вторник, 16 февраля. Участники протестов забрасывали полицейских различными предметами.

Акции спровоцировал арест рэпера Пабло Аселя, которого обвинили в прославлении терроризма, а также оскорбление монархии и госинститутов.

Напомним, правоохранители в Испании задержали более 40 человек.

РБК-Украина писало, что протесты в Испании вспыхнули после того, как испанский суд приговорил Пабло Аселя к девяти месяцам лишения свобод

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