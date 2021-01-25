В Індії заявили про спробу вторгнення Китаю на спірному кордону: що відомо

Минулого тижня Індія запобігла спробі китайських військових перетнути спірну ділянку кордону в Наку Ла в Північному Сиккимі. Індійська армія заявила про "незначне протистояння", але джерела кажуть про десятки постраждалих.

Про це пише індійське агентство India Today.

Джерела агентства розповіли, що китайські солдати минулого тижня спробували здійснити вторгнення на спірну територію, але зіткнулися з індійськими солдатами. В результаті жорсткого зіткнення, як сказали джерела, постраждали щонайменше 20 китайських солдатів та четверо індійських військових.

В ході зіткнення індійським військовим вдалося відкинути назад китайських солдатів, навіть попри погані погодні умови в Північному Сиккимі. Зараз ситуація в районі зіткнення напружена, але стабільна.

Водночас індійська армія заявила в понеділок, що зіткнення в Наку Ла було "незначним" та було вирішене місцевими командирами відповідно до встановлених протоколів.

Зазначається, що інформація про бойове зіткнення з'явилася після того, як Індія та Китай провели переговори щодо ситуації в прикордонних районах та обговорили питання розведення військ.

Нагадаємо, в червні минулого року на спірному китайсько-індійському кордоні в Гімалаях сталася перестрілка між військовими цих країн. Тоді в результаті конфлікту загинули 20 індійських військових.

Після цього Індія та Китай обмінялися взаємними звинуваченнями. Китай та Індія звинуватили одне одного у навмисних провокаціях.